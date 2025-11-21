大好きな人をお見送りする時のルーティンがある猫ちゃんも多いのではないでしょうか？そんな猫ちゃんの微笑ましい光景を切り取った投稿が、3万いいねを突破して話題となっています。その様子には、「一緒にお出掛けしたいのかな？」「毎日のルーティンだね」といった感想が寄せられることに。猫ちゃんの微笑ましい行動にたくさんの人が癒やされています。 【動画：お姉ちゃんが学校に行くと思った猫→カバンに近づい