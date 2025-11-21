昨今、顔認証システムの導入がさまざまな場面で急速に広がっている。【映像】改札を通過→ワクワクする演出（複数カット）日立製作所と東武鉄道が開発した顔認証システムを使った自動改札機は、事前に顔や個人情報を登録すれば、“顔パス”で改札を通過でき、マスクやメガネをかけても判別可能だという。東武宇都宮線で定期券の利用者を対象に今月13日から導入を始め、今後は、駅の店舗などでの支払い