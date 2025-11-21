安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判です。20日、初めての被告人質問が行われ、山上徹也被告は自身について「生きているべきではなかった」などと語りました。■母親が教団に献金…総額約1億円家庭は困窮山上徹也被告（45）「“統一教会”での理解し難い面が多々あります」「あれほどの多額の献金がなければそれでよかった」証言台で母親について、こう語った山上徹也被告、45歳。3年前、安倍元首相を銃撃し、殺害した罪な