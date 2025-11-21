3連続の親満貫が炸裂、サクラ姫がようやく笑った。11月20日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合にはKADOKAWAサクラナイツから岡田紗佳（連盟）が登板。南場に3連続の親満貫を決め、自身12戦目にして初トップを手にした。【映像】岡田、3連続の親満貫で今期初勝利当試合は起家から岡田、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、BEAST X・東城りお（連盟）、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びでスター