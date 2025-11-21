歌手で俳優の木村拓哉が、21日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち』（後8：00）に出演する。木村は5年ぶりに『徹子の部屋』に登場し、黒柳徹子と2時間スペシャル版ではおなじみの“カードトーク”を繰り広げる。【写真】目がうるんでる…？素敵すぎるケーキに感激の木村拓哉黒柳のコールを受けて、濃紺デニムにグレーのジャケット姿でさっそうと現れた木村。「最近どう？」と聞かれ、「すごく充実