大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクと大阪府広報担当副知事のキャラクター・もずやんが22日、大阪・豊中市の日本民家集落博物館で行われる『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』に登場。シグネチャーパビリオン「EARTH MART」の茅を博物館に手渡す。【画像】『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』プログラム先立って10日に「EARTH MART」前で開催された茅贈