LINEの乗っ取りで、10万円を振り込む被害も…。いま、新たな手口によるLINEの乗っ取り被害が相次いでいる。大学院生「乗っ取りとかじゃなくて？」乗っ取り犯「ハイジャックはしていません」なりすましの別のアカウントから…千葉市に住む、60代のAさんも11月7日、被害に遭った一人。Aさん：すごい巧妙な手口だなと思って。善意を利用するものなんでしょうけど、本当にひどい。LINEが乗っ取られたキッカケは、インスタグラムのダイ