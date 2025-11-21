ワールドシリーズ２連覇を果たしたドジャースがレギュラーシーズンで観客動員４０１万２４７０人として、念願の４００万人の大台を超えた。従来の球団記録は２０１９年の３９７万４３０９人。５万人超えは昨年の３７試合から４６試合に増えたのが要因だ。ドジャースタジアムの収容人員は５万６０００人、これはロッキーズのクアーズフィールドの５万１４４人を抑えてメジャー断然トップ。つまり、４００万人超えを狙えるのはド