19歳のときに事故が原因で左目の視力をほとんど失った、かたのめいさん。将来のことは考えられなくなり、当時通っていた学校を退学してしまうほど落ち込んだそう。その後、ある出来事がきっかけとなり、現在は片目シンガーとして音楽活動を行っています。 【写真】「涙が止まらなかった」入院中の様子（6枚目/全10枚） 事故で突然失った左目の視力 片目シンガーのかたのめいさん ── かたのさん