演歌歌手原田悠里（70）が20日、鹿児島市の市民文化ホールで歌謡ショーを行った。鹿児島大でクラシックとオペラを学んだ原田にとって、同地は青春時代を過ごした“第2の故郷”だ。昼の部はあいさつ代わりの代表曲「津軽の花」でスタート。真っ赤なドレスで「いつもは着物なのですが、今日は桜島に合わせて燃えるような真っ赤なドレスにしました」とあいさつ。カバー曲コーナーでは「雪國」（吉幾三）、「舟唄」（八代亜紀）の昭和