グローバルブランドとして人気を集めるSHEGLAMから、忙しい女性のために誕生した“1分で完了”のヘアトリートメントが新登場。軽やかな質感が魅力の「Minute Revive Airy Hair Sorbet」と、しっとりまとまる「Minute Revive Rich Hair Cream」は、髪の状態や気分に合わせて使い分けられるのが魅力です。乾いた髪にもタオルドライ後にも使えて、スタイリング前のベース作りにも最適。毎日のキレイがもっと手軽に