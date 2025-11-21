田川市の松原保育園は、ことし7月から8月にかけて、保育士10人による虐待などがあったとして、先月、県と市から改善勧告を受けていました。20日に園側が提出した報告書によりますと、ことし6月からの2か月間で、100件以上の不適切な行為が防犯カメラに記録されていました。食べ物をほおばった園児の口に箸を突っ込んで飲み込ませようとする虐待もあったということです。松原保育園をめぐっては元保育士の中村麗奈容疑者が園児への