北中米W杯最終予選7試合に出場し、日本代表のW杯出場に大きく貢献したDF町田浩樹(ホッフェンハイム)は今季、ドイツ・ホッフェンハイムへのステップアップを果たし、充実のW杯イヤーを過ごすはずだった。ところが8月23日、ブンデスリーガ開幕節の前半途中に相手選手と接触し、左膝前十字靭帯断裂の大ケガ。全治7〜8か月という長期離脱を強いられることとなった。ベルギーのロイヤル・ユニオン・サンジロワーズで一昨季は110年ぶ