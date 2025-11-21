米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.537（-0.055） 米10年債4.086（-0.050） 米30年債4.723（-0.033） 期待インフレ率2.253（-0.029） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の９月の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は予想を上回ったものの、失業率が上昇したほか、前回分が減少に下方修正されたこと、そして平均時給の鈍