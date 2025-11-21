IAEA本部前のイラン国旗＝ウィーン（AP＝共同）【テヘラン、ウィーン共同】イランのアラグチ外相は20日、イスラエルと米国が空爆した核関連施設への査察を再開するとした国際原子力機関（IAEA）との9月の基本合意について、正式に破棄すると表明した。IAEAの定例理事会で同日、イランに対し、核施設に関する情報の全面提供を求める決議案が採択されたことに反発した。イランは6月の核施設空爆後、IAEAとの協力を停止したが、空