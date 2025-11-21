乃木坂46の4期生・林瑠奈が20日、インスタグラムを開設した。【写真】乃木坂46・林瑠奈のインスタグラム初投稿林は初投稿で「乃木坂46の林瑠奈です。Instagramを始めました。よろしくお願いします」とあいさつし、カラフルなニット帽を被って笑顔を見せる写真を公開。続けてブログでも同様に報告し、「不慣れなことが多いかと思いますがよろしくお願いします」と記した。乃木坂46の4期生は現在12人が在籍しており、このうち