東京・練馬区の幼稚園で交通安全教室が開かれ、園児らが安全な横断歩道の渡り方を学びました。20日に都内で開かれた交通安全教室では、警視庁・光が丘警察署の警察官が幼稚園児に向けて、横断歩道の渡り方を教えました。園児たちは、左右の安全を確認したあと大きく手をあげて横断歩道を渡る練習を行ったほか、白バイの乗車体験も行いました。