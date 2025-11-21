大阪府は２０日、インフルエンザの発生状況が「警報レベル」入りしたことを発表した。２０２５年第４６週（１１月１０日から１６日）の府内における定点あたりの患者報告数が「３１・５７」となり、過去１５シーズン(２０１０年/２０１１年シーズン以降)と比較して、最も早く警報レベル開始基準値「３０」を超え、感染が急速に拡大。昨年度より約１か月早いペースとなっている。大阪府は「全国的に例年より早く流行しています