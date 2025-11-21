大分市で起きた大規模火災は、発生から4日目を迎えました。住宅街の火は、ほぼ消し止められた「鎮圧状態」となっています。大分市佐賀関で18日に発生した火事では、住宅など建物約170棟が燃え、1人が亡くなっています。火は約1.4km離れた島にも燃え移りました。発生から4日目となった今も鎮火には至っていませんが、離島以外のエリアはほぼ火が消し止められた「鎮圧状態」となりました。20日から火元とみられる住宅付近で警察と消