緊張が高まる日中関係。中国政府は、日本産の水産物の輸入を事実上停止したばかりですが、ここに来て、高市首相への個人攻撃にまで踏み込んで批判するなど、中国側は強硬姿勢を強めています。■中国政府、高市首相に個人攻撃開始中国政府は20日、新たに…。中国外務省報道官「日本の指導者（高市首相）が極めて誤った発言をし、中国人民の感情を傷つけ、日中韓の協力基礎と雰囲気を破壊したせいで日中韓関連会合の開催条件があわ