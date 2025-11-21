安倍元首相の銃撃事件の裁判員裁判で、初めて被告人質問が行われ、山上徹也被告（45）は「生きているべきではなかった」と話しました。山上徹也被告は3年前、奈良市で演説中だった安倍晋三元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。20日の被告人質問で、弁護側に「自分が45歳まで生きていると思いましたか」と尋ねられ、山上被告は「生きているべきではなかったと思います」「このような結果になってしまい、大変