ひき逃げ事故で重傷を負わされ入院中の高橋琴さん（仮名。家族提供）。こうした写真も「刺激証拠」として裁判員には開示されない可能性がある ＊写真は一部加工してあります裁判員制度がスタートして16年が経った。しかし、ここ数年、刑事裁判の現場では、有罪・無罪の事実認定や量刑に影響を及ぼしかねない深刻な問題が起こっている。遺体や傷口、血のついた凶器の写真、犯行の映像などが、裁判員の心にトラウマを残す「刺激証拠