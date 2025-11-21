TVドラマ「スクープのたまご」の原作者・大崎梢による最新スピンオフ短編「議員会館で昼食を」が面白い！「スクープのたまご」で右往左往していた主人公の週刊誌記者・信田日向子が2025年現在、若手女性議員に取材することになったが……。（『オール讀物』11・12月号に掲載。ウェブ「本の話」で期間限定全文公開中。）「信田さんもね」―女性同士の意気投合も束の間⁉「議員会館で昼食を」は、原作「スクープのたまご」の