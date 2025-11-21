【ロサンゼルス＝小林泰裕】２０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３８６・５１ドル安の４万５７５２・２６ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測の後退やＡＩ（人工知能）バブルへの懸念から、約１か月ぶりに終値が４万６０００ドルを割り込んだ。２０日に米労働省が発表した９月の雇用統計で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を上回った。ＦＲＢ