2025年のノーベル化学賞受賞が決まった京都大学特別教授の北川進氏。多孔性材料を長年にわたり研究する中で、「金属有機構造体（MOF）」開発の功績が受賞の理由だ。MOFをはじめとする多孔性材料を使えば、「空気は見えない金」になるという（聞き手・緑慎也）。【画像】教え子たちからもらったという記念の品。漢字が彫られた置物は「無用の用」という荘子の言葉が彫られた活性炭◆◆◆「霞を食って生きる」い