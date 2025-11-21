きょうは関東から西を中心に秋晴れとなり、朝は冷えても日中は日差しが暖かく感じられそうです。朝と日中の気温差や、空気の乾燥にご注意ください。北陸や北日本は雨や雷雨となって、北日本では次第に雪の範囲が広がりそうです。落雷や突風などにも注意が必要です。北陸や北日本は前線の通過に伴って雨が降りやすく、雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。北日本の上空には次第に寒気が流れ込むため、北海道では雪の範囲が広が