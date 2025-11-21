沖縄県在住の30代男性・Kさんがまだ幼かったころのことだ。【プレイリスト】音声で聞く体験談その日、彼は車の中で、母親が戻ってくるのを待っていたのだが......。＜Kさんからのおたより＞私が4〜5歳だったころ、母と地元のスーパーに行った時のことです。（まだあの頃は世間的にも許されていたと思うのですが、）私は車内に1人で残り、母が買い物を終えるのを待っていました。そして、退屈しのぎに、外し方を覚えたばかりの発煙