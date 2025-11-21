エリザベス女王杯に出走したエリカエクスプレスは12着でした。秋華賞のときよりテンションも高くなかったのですんなりハナに行けて、道中はいい感じで走れていました。でも、この結果を見ると距離が長いのかなとは思います。京都の外回りで後続馬にずっとプレッシャーをかけられているのも、馬にとってはしんどかったのかもしれません。いいものを持っているはずなので、条件をアジャストさせてあげられたらと、今後に期待してい