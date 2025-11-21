NISAのお金が“海外”に流れている2024年から始まった「新NISA」では年間投資枠が大幅に拡大され、長期の非課税運用が可能になりました。その追い風もあって、NISA口座数は2025年半ばの時点で約2,700万口座に達し、従来制度からの爆発的な増加となっています。投資デビューする人が急増し、「貯蓄から投資へ」の流れがようやく本格化してきたように見えます。ところが、そのNISAマネーの相当部分が海外資産で運用されている、とい