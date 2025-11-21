株式会社Hajimariが運営するフリーランスプロ人材マッチングサービス「ITプロパートナーズ」が実施した「ビジネスパーソンのAI利用実態調査2025」で、意外な実態が明らかになった。仕事でAIを利用している20代のうち、AI利用を周囲に伝えている人はわずか4割にとどまるという。つまり、6割の20代ビジネスパーソンが生成AIを「こっそり使っている」というのだ。一体なぜAI利用を隠すのか。その背景を探る。なぜ若手は生成AIを「こっ