COP30会場の火災現場で消火に当たる人々＝20日、ブラジル北部ベレン（ロイター＝共同）【ベレン共同】ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の会場で20日、火災が発生した。事務局によると、6分で鎮火し、煙を吸うなどした21人が治療を受けた。会期末を21日に控え、各国の代表団は成果文書の草案を巡る詰めの交渉の中断を余儀なくされた。会期に影響を与える可能性もある。会場内のパ