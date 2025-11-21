Ä¹ºê»Ô³ÁÇñÄ®¤ËÅÁ¤ï¤ëÀáÊ¬¤ÎÉ÷½¬¡Ö¥â¥Ã¥È¥â¡×¤Î·Ñ¾µ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ¶è¤ÎÀÄÇ¯Éô¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²øÊª¤Ê¤É¤Î¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤·¤¿¡Ö¥â¥Ã¥È¥âÌì¡Ê¤¸¤¤¡Ë¡×¤¬²È¡¹¤òË¬¤Í¤Æ»Ò¤É¤â¤òµã¤«¤¹¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤½¬¤ï¤·¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâ¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áÁÂ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï³èÆ°¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°²èºîÀ®Èñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£¥â¥Ã¥È¥â¤Ï2015Ç¯¤Ë¹ñ¤ÎÁªÂòÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢