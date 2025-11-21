三隈川の近くで生まれて84年。幼い頃の遊び場は、毎日三隈川。鵜（う）立ち場は、芋の子を洗うように子ども達でいっぱぁい。泳ぎの苦手な私は、浅い川辺で水遊び。ちょっと大きいお兄さん達は、高い岩から勢いよく飛び込み。たいこ橋の下は、大きな浮輪で急流下り。夕方は、川岸でこひな採り。おしょうゆで煮た「こひな」は私の大好物。思い出は次から次へと走馬灯のように浮かび、人生を振り返るかのようで、涙があ