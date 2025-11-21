熊本県天草市の17の旅館やホテルで開催中の「天草伊勢えび祭り」の実行委員会が福岡市・天神の西日本新聞社を訪れた。天草灘での伊勢エビ漁解禁に合わせた毎年恒例のグルメ企画。刺し身とみそ汁の共通メニューと、ボイルや天ぷらなど各宿自慢の料理を提供する。12月28日まで。天草灘では海底に砂地が広がる漁場に、東シナ海の海水と有明海からの栄養分の高い潮流が流れ込む。このため伊勢エビの身が引き締まり、味に深みが出る