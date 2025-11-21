テレビ熊本（TKU）の放送番組審議会（委員長・小川久雄熊本大学長）が19日、熊本市北区の同社で開かれ、10月14日放送のバラエティー「あっぱれ！A.B.C−Z」について意見を交わした。番組では、4人のメンバーが芋掘りをし、郷土菓子「いきなり団子」作りに挑戦。熊本でのコンサートを前にファンを楽しませる企画や大雨の被災地支援に体当たりで挑んだ。委員からは「ものづくりや県産品のPR、大雨からの復興など、熊本が伝えた