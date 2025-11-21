熊本県水俣市は20日、2億6640万円を増額する本年度一般会計補正予算案など21議案を発表した。27日開会の市議会定例会に提案する。主な歳出は、チッソ子会社JNCによる薄くて曲げられる次世代型「ペロブスカイト太陽電池」の技術開発促進事業（3605万円）▽下水処理施設からの採取試料を用いてインフルエンザウイルスを検出する実証事業（2228万円）▽人事院勧告に伴う市職員人件費の増額（5465万円）−など。定例会の会期は12