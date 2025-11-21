熊本県荒尾市は20日、12億89万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。27日開会の市議会定例会に提案する。主な歳出は、荒尾海陽中のエレベーター更新工事費4200万円など。このほか、ふるさと納税の返礼品などの関連経費増額分として2億6873万円を計上。10月からの特典ポイント付与禁止に伴う駆け込み寄付やコメの返礼品人気で、本年度の寄付見込み額が当初予算時より7割増の12億円になったという。定例会の会期