長崎県は19日、養殖クロマグロなど県内産鮮魚の販路を韓国で拡大しようと、ソウルで流通関係者を招いたフェアを開いた。韓国と地理的に近いことから、冷凍せずに鮮度が高いマグロの輸出を検討中。マグロの解体ショーも行われ、約50人が参加した。県によると、五島のクロマグロの養殖量は国内トップ。2024年にはマグロを含めて約1万3千トンの水産物を輸出した。韓国でもすし店などで生鮮マグロが提供されるが、輸入の冷凍マグロ