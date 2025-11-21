長崎県は20日、県内でインフルエンザが流行しているとして今季初の注意報を出した。昨季より1カ月ほど早く、マスクの着用や手洗いなどの感染防止を呼びかけている。直近1週間（10〜16日）に県内51施設の定点医療機関から報告された患者数は1220人で、前週の2・6倍に増加。1医療機関当たりの患者数は23・92人となり、注意報基準の10人を上回った。10〜14日における小中学校の学年閉鎖は8校だった。（貞松保範）