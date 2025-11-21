大村湾に親しむイベントを通じて海の環境問題に取り組む一般社団法人「大村湾ワンダーベイプロジェクト」は24日、長崎県大村市総合運動公園や長崎国際大（佐世保市）など沿岸の10カ所で一斉清掃を行う。関係者は「波穏やかな大村湾だけに『730（なみおだやか）』人の参加を目指す」と話す。一斉清掃は初めて。法人によると、湾北部でわずかに外海とつながる大村湾は閉鎖性の高い海域で、湖面のように穏やか。一方で沿岸から流