福岡県柳川市とみやま市、両市で運行する路線バス事業者は21、22日、コミュニティーバスと路線バスの運賃が無料で乗り放題になるイベントを実施する。公共交通の利用促進と新規需要の掘り起こしが目的。路線バスが無料となるのは両市内での運行区間で、西鉄バスの沖新線（西鉄柳川−北間）と、堀川バスの瀬高柳川線（JR瀬高駅−亀の井ホテル柳川）。乗車時に取った整理券を、降車時に運賃箱に入れる。両市のコミュニティーバス