長崎県と佐世保市が川棚町に建設中の石木ダムについて、「完成後」の地域振興を見据えて県が策定を進める「石木ダム水源地域整備計画」の説明会が14日夜に同町であった。大石賢吾知事が説明に当たり、生活の基盤と質を向上させ、誘客による活性化を実現させると強調。「来年度の早い時期」に最終案を国に申請、決定を受ける考えを示した。この日示した計画案には、ダム下流エリアにキャンプ場やグラウンドゴルフなどが楽しめる