ÌÚºà¤Ê¤É¤ËÊ¸»ú¤òÄ¦¤Ã¤ÆÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¹ï»ú¡×¤ä»íºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ËÎå¤àº´²ì¸©Ä»À´»Ô³þÊýÄ®¤Î¿ÜÆ£ÎÉ°ì¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Î¸ÄÅ¸¤¬20Æü¡¢Æ±»Ô¸¶Ä®¤Î»å»³¼«Æ°¼ÖÊ¸²½´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹ï»úÅ¸¤ÎÆþÁªºîÉÊ¤äÁðÌÚÀ÷¤ÎÏÂ»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¼«ºî¤Î»í¤Ê¤É39ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Þ¤Ç¡¢´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£¿ÜÆ£¤µ¤ó¤Ï55ºÐ¤Ç¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»í¤ò±Ó¤ß»Ï¤á¤¿¡£»íºî¤Î±äÄ¹¤ÇÈÄ¤ËÊ¸»ú¤òÄ¦¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Ë¹ï»ú¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£