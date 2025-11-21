福岡県春日市は来年8月、中学校給食について、現行の弁当箱方式から生徒たちが自身で配膳する「食缶方式」に変更する。弁当箱方式は容量が一律のため生徒の体格差などに対応できず不満の声もあった。市は食缶方式で満足度も満たし、食品ロス削減にもつながると期待する。一方、隣接する大野城市は中学校給食にも全員制が導入される見込みで、春日市は県内の市で唯一の選択制給食になる。