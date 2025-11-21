子どもの代理で親同士がお見合いして、結婚を支援する「良縁親の会」が12月9日、佐賀市天神のホテルグランデはがくれで開かれる。申し込みの締め切りは11月25日。22〜50歳の独身の子どもを持つ親が対象（きょうだいや親族も可）。子どもについて話し合い、お互いに納得すると子の写真や身上書を交換し、本人同士の面会につなげる。定員は40人で先着順。9日は午後1時から受け付け。参加費は親1人で1万4千円、両親など2人の場