佐賀県伊万里市立大坪小で5日、公衆電話の使い方や災害時の安否確認に活用できる「171」の伝言サービスについて学ぶ講座が開かれた。5年生約80人が実際に電話機を操作しながら、利用手順を確認した。公衆電話を設置する店舗などで組織する公益財団法人「日本公衆電話会」の佐賀支部が企画した。講座では「まずは受話器を取って耳に当てる。次にお金を入れる」といった公衆電話の基本的な使い方から紹介。児童は公衆電話は災