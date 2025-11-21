整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉間を巡り、フル規格整備がもたらす地域への効果について考えるシンポジウムが24日午後2時から、佐賀市の市文化会館で開かれる。予約不要で入場無料。「県フル規格促進議員の会」（会長・平原嘉徳佐賀市議）が主催。基調講演では、京都大大学院の藤井聡教授が、新幹線整備が地域経済やまちづくりに与える好影響について解説する。その後のパネルディスカッ