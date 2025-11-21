佐賀市や楽天モバイルなどは20日、佐賀駅バスセンターとSAGAサンライズパーク（同市日の出）の間の一般道（約1・8キロ）で、小型電動バス（座席定員19人）を使った自動運転の実証実験を始めた。市は2023年度から取り組んでおり、本年度はこれまでで最長の約1・3キロを、特定条件下で運転手が不要になる「レベル4」相当で走る。期間は12月1日まで。市によると、平日に1日8往復し、時速40キロで走行。発車や加減速、停止などは自