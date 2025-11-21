佐賀県有田町で20日、紅葉やグルメ、焼き物関係者との気軽な交流を楽しむ「第21回秋の有田陶磁器まつり」が始まった。初日は、役目を終えた陶磁器に感謝する「茶わん供養」が行われたほか、窯元やまちづくり団体、アマチュア作家などが多彩な企画や展示で来場者をもてなした。24日まで。供養は有田焼卸団地「アリタセラ」であり、関係者約30人が出席。同団地協同組合の百田憲由理事長が、焼き物の神様として知られる「陶山神社