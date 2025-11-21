深刻化する農林業の鳥獣被害や害獣駆除への理解を深めてもらおうと、日田林工高（大分県日田市吹上町）でハンターの役割などを学ぶ特別授業があった。林業科の2年生が被害の実態を学び、狩猟シミュレーターを使ったイノシシ猟の模擬体験やワイヤとバネを利用したくくりわなの設置に挑んだ。特別授業は「フォレスターへの道〜ハンターの使命」と題し、森林科学・森林経営の科目として6日に行われた。日田市猟友会の秋好純一会長